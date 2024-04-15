Шашлычник, знай свое место: где в Москве можно устроить пикник, не нарушая закон
Москвичи не стали откладывать походы на пикники до майских праздников. Шашлычный сезон открыли вместе с приходом раннего тепла. «Вечерняя Москва» рассказывает, где можно устроить пикник и какой штраф грозит за разведение костра в неположенном месте.
Жарить шашлыки в Москве можно, но в специально отведенных местах: на природных территориях, в парках, где размещены беседки, мангалы, контейнеры для мусора, ящики с песком и есть быстрый доступ к воде.
Таких мест в Москве достаточно. К примеру, только в парке «Москворецкий» есть более 20 зон для пикника — вдоль улицы Исаковского, на Одинцовской набережной. Много беседок с мангалами возле Борисовских прудов. Не менее 20 шашлычных зон можно найти в парке «Покровское-Стрешнево». На территории «Серебряного Бора» тоже оборудованы шашлычные площадки. В каждом округе столицы есть места, где можно бесплатно пожарить мясо.
Можно найти и платные зоны, например «Русский быт» и «Красная сосна» в парке «Лосиный Остров», или пикниковая зона в парке «Сокольники». Арендовать такие беседки необходимо заранее.
Всего в Москве 114 пикниковых точек, адреса которых можно найти на портале открытых данных правительства столицы.
А за разжигание костра в неположенном месте грозит штраф.
— Размер его составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Это если вы разожгли костер во дворе или в парке. За нарушение противопожарных правил в лесу штраф больше — от 15 до 50 тысяч, а если из-за ваших шашлыков начался пожар — до 60 тысяч рублей, — говорит юрист Екатерина Пирогова.
При этом нужно помнить: если на той или иной территории разрешено жарить шашлык, это не значит, что заодно разрешено еще и распивать спиртное.
Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике:
— Для разведения огня на дачном участке необходимо использовать металлические емкости: мангалы, бочки. Расстояние от места горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее пяти метров. Горючих материалов типа сухих веток вокруг быть не должно в радиусе двух метров.