Где в Москве можно устроить пикник, не нарушая закон

Москвичи не стали откладывать походы на пикники до майских праздников. Шашлычный сезон открыли вместе с приходом раннего тепла. «Вечерняя Москва» рассказывает, где можно устроить пикник и какой штраф грозит за разведение костра в неположенном месте.

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Жарить шашлыки в Москве можно, но в специально отведенных местах: на природных территориях, в парках, где размещены беседки, мангалы, контейнеры для мусора, ящики с песком и есть быстрый доступ к воде.

Таких мест в Москве достаточно. К примеру, только в парке «Москворецкий» есть более 20 зон для пикника — вдоль улицы Исаковского, на Одинцовской набережной. Много беседок с мангалами возле Борисовских прудов. Не менее 20 шашлычных зон можно найти в парке «Покровское-Стрешнево». На территории «Серебряного Бора» тоже оборудованы шашлычные площадки. В каждом округе столицы есть места, где можно бесплатно пожарить мясо.

Можно найти и платные зоны, например «Русский быт» и «Красная сосна» в парке «Лосиный Остров», или пикниковая зона в парке «Сокольники». Арендовать такие беседки необходимо заранее.

Всего в Москве 114 пикниковых точек, адреса которых можно найти на портале открытых данных правительства столицы.

А за разжигание костра в неположенном месте грозит штраф.

— Размер его составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Это если вы разожгли костер во дворе или в парке. За нарушение противопожарных правил в лесу штраф больше — от 15 до 50 тысяч, а если из-за ваших шашлыков начался пожар — до 60 тысяч рублей, — говорит юрист Екатерина Пирогова.

При этом нужно помнить: если на той или иной территории разрешено жарить шашлык, это не значит, что заодно разрешено еще и распивать спиртное.

Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике: