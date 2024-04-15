Москвичам пообещали дождливую неделю

Всю неделю с понедельника, 15 апреля, в Москве ожидается облачная и дождливая погода. Об этом жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, эти дни пройдут под влиянием циклонического образования. Метеоролог пообещал облачную с прояснениями погоду, а также кратковременные и умеренные дожди.

«Давление будет ниже нормы примерно на 10 миллиметров ртутного столба, в понедельник и вторник даже на 12 миллиметров», — добавил Вильфанд.

При этом норма атмосферного давления для Москвы — 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что за четыре дня в Москве может выпасть месячная норма осадков — до 37-38 миллиметров, или три-четыре ведра дождевой воды на квадратный метр.

Синоптик не исключает, что 15 и 19 апреля к дождю может добавиться мокрый снег, который сразу же будет таять.