На северо-западе Москвы освободили от самостроя территорию свыше 5,2 тыс. кв. м

Участок земли площадью более 5,2 тыс. кв. м освободили от незаконной постройки в районе Южное Тушино. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что самовольное строение располагалось по адресу: Походный проезд, владение 1 на территории, предоставленной в аренду для эксплуатации временного объекта. Сооружение использовали в коммерческих целях.