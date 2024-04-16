На северо-западе Москвы освободили от самостроя территорию свыше 5,2 тыс. кв. м

Участок земли площадью более 5,2 тыс. кв. м освободили от незаконной постройки в районе Южное Тушино. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.
Там уточнили, что самовольное строение располагалось по адресу: Походный проезд, владение 1 на территории, предоставленной в аренду для эксплуатации временного объекта. Сооружение использовали в коммерческих целях.
"На земельном участке площадью свыше 5,2 тыс. кв. м было учтено временное строение склада, однако со временем его поставили на кадастровый учет как капитальную постройку и зарегистрировали права собственности. Учитывая, что земля под капитальное строительство не предоставлялась, разрешительная документация на возведение и ввод в эксплуатацию не оформлялась, вопрос о правовом статусе строения рассмотрели в суде. По итогам разбирательств постройку признали самовольной. Кроме того, эксперты установили, что объект несет угрозу жизни и здоровью граждан. Собственник демонтировал самострой", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.