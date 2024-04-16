Москвичам рассказали об уникальных решениях в флагманских центрах больниц Москвы

Оперативную и эффективную работу флагманских центров московских больниц обеспечивает современное оснащение, высококвалифицированные врачи и точная логистика. Об этом во вторник, 16 апреля, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

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Первый флагманский центр для оказания экстренной медпомощи, основанный на новом стандарте, открылся больше года назад в Городской клинической больнице имени Вересаева. Здесь оборудованы противошоковое отделение, диагностический зал, операционные, региональный сосудистый центр и многое другое. Пациентам оказывают помощь не позднее двух часов с момента приема.

При проведении операций врачи начинают следить за состоянием больных заранее, а на уровне предоперационной палаты проводится полноценный мониторинг жизненно важных функций. После же процедуры пациентов отвозят в «палату пробуждения», где врачи следят за их состоянием, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на территории четырех столичных больниц пройдут работы по благоустройству. Они затронут Онкологический центр № 1 ГКБ имени Юдина, Городскую клиническую больницу имени Ерамишанцева, Городскую клиническую больницу имени Юдина и Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой.