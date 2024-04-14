Раскрыт секрет поцелуев панды Катюши с мамой

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала очередное видео поцелуев маленькой панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам Акуловой, во время поцелуев маленькая панда собирает у мамы остатки пищи, и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет.

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Самые милые моменты взаимодействия мамы с детенышем. Во время таких поцелуев Катюша собирает остатки еды у Диндин, и вместе со слюной формируется иммунитет у малышки от матери. И таким способом Катюша получает от мамы очень нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества, — написала она в Telegram-канале.

Ранее Акулова поделилась кадрами, на которых панда Диндин заключила детеныша в свои объятия так, что Катюша не смогла из них выбраться. Диндин также несколько раз попыталась поднять Катюшу за холку, но не смогла, похоже, малышка стала слишком тяжелой.

До этого глава зоопарка опубликовала минутный ролик, как панда Катюша позировала на камеру, элегантно двигаясь на деревянном настиле. Акулова назвала действия маленького медвежонка выкрутасами.

Катюша родилась в российской столице 30 августа 2023 года. Это был первый подобный случай в России. Ее родители, большие панды, привезенные из Китая, Жуи и Диндин, живут в Московском зоопарке с 2019 года, но встретились только прошлой весной и сразу понравились друг другу.

Известно, что панды, которые находятся в Московском зоопарке, формально не принадлежат ему, потому что все они являются собственностью Китая и находятся в так называемой аренде. По достижении примерно 15-летнего возраста бамбуковых медведей отправляют в Поднебесную.