В Москве прогнозируют резкие скачки атмосферного давления

Резкие колебания атмосферного давления - барическая пила - ожидаются в Москве на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник показания барометров рухнут на 10 единиц и составят 732 мм рт. ст. [норма для Москвы 748 мм рт. ст.], во вторник-среду незначительный рост на 3-4 мм, в четверг стремительный взлет до 744 мм рт. ст., в пятницу вновь обрушение до самого барического дна - 734 мм рт. ст., в выходные сильный рост на 20 единиц - до 755 мм рт. ст.", - сказал он.

14 и 15 апреля не исключены магнитные бури.