«Космические испытания» провели для посетителей филиала Музея Победы

В филиале Музея Победы — Музее «Главные оружейные реликвии армии» состоялись мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Об этом в воскресенье, 14 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

© Вечерняя Москва

Посетители приняли участие в интерактивном квесте «Поехали!» и получили памятные призы. Они «запускали планеты в космос», распутывали хвост кометы и вспоминали учебник по астрономии, раскладывая последовательность планет. За выполнение каждого задания в специальном буклете выставлялись печати. По завершению квеста каждый получил сладкий памятный подарок

Кроме того, юные гости выполнили упражнение из зарядки космонавта, позволяющее почувствовать притяжение земли, и поучаствовали в конкурсе «Мечты о далеком космосе».

В Музее космонавтики открылась выставка «Гагарин. Дорога в космос», посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Создатели экспозиции нашли особый подход к рассказу о биографии первого космонавта планеты. Гости смогут увидеть этапы его жизни и исторический контекст, в котором он рос, в иллюстрациях художников-соцреалистов.