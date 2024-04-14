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Московская музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 апреля

Акция «Московская музейная неделя» пройдет с 15 по 21 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Московская музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 апреля
© Агентство "Москва"
«Понедельник, 15 апреля, можно посвятить знакомству с книжной иллюстрацией – в музее-панораме «Бородинская битва» работает выставка «Недаром помнит вся Россия». На ней можно узнать, как в ХХ веке издавали стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино». Оно часто выходило в виде отдельных книг с иллюстрациями – порой к каждой строфе – знаменитых художников-графиков. В музее представили рисунки, над которыми в 1960–1970-е годы работали Иван Архипов, Петр Корецкий, Павел Бунин и Владимир Колтунов», – говорится в сообщении.

Так, в Старом Английском Дворе совместно с Курской государственной картинной галереей имени Дейнеки открыта 19-я глава проекта #Подклет – выставка «Александр Дейнека. Курская аномалия». В 2024 году исполняется 215 лет со дня рождения Николая Гоголя и 125 лет со дня рождения Александра Дейнеки. Этих двух выдающихся деятелей русской культуры соединил образ тройки, созданный когда-то блестящим гением Николя Гоголя и воплощенный кистью Александра Дейнеки на масштабном живописном полотне. Главным экспонатом стала картина Дейнеки «Тройка», созданная в 1952 году, из собрания Курской картинной галереи. Полотно было написано к 100-летию со дня смерти Николая Гоголя. Впервые за 30 лет это масштабное произведение советского классика соцреализма можно увидеть вживую.

«Во вторник можно посетить выставку «Синдром феникса» в Московском музее современного искусства (Ермолаевский переулок, д. 17). Создатели обратились к творчеству архитектора и художника Владимира Сомова, автора проектов театральных зданий в Ногинске, Благовещенске, Мурманске, Великом Новгороде, Париже, Софии, Дамаске. В 2020 году он передал в дар музею более 50 произведений. В новой экспозиции собраны живопись, графика, книги, фотографии и документальные свидетельства», – говорится в сообщении.

В Мемориальном музее А.Н. Скрябина, открытом для свободного посещения в среду, работает выставка «Друзья и соседи», посвященная дружбе композитора с семьей Гнесиных. Вместе с Евгенией и Еленой он учился в Московской консерватории, а когда переехал в квартиру в Большом Николопесковском переулке, они стали еще и соседями, часто бывали друг у друга в гостях. В витринах мемориальной экспозиции посетителям представили предметы и документы, рассказывающие об общении семей Гнесиных и Скрябиных. Особое место среди экспонатов занимает восточная погремушка – подарок младшей дочери Александра Николаевича Марине от Елены Гнесиной.

Сообщается, что в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» на выставке «Космос как вызов» можно узнать, зачем космонавты берут с собой в полет игрушки-индикаторы, познакомиться с уникальными архивными документами, ранее имевшими гриф «совершенно секретно», и увидеть удивительных кукол. Некоторые предметы привезли из Центра подготовки космонавтов имени Гагарина – например, военный китель первого космонавта, бортовой журнал Валентины Терешковой и аварийно-спасательный скафандр «Сокол КВ-2». Он был нужен для полета на Международную космическую станцию.

«В Музее С.А. Есенина («Есенин-центр» в переулке Чернышевского), который можно посетить в четверг, 18 апреля, открылась выставка «Москва. Модерн. Есенин». Она посвящена московскому периоду в творчестве поэта и стилю модерн – в начале ХХ века, когда Есенин только переехал в старую столицу, этот стиль господствовал в искусстве и архитектуре. Совпадение, но дома по некоторым важным для поэта адресам были построены в стиле модерн. Современные художники запечатлели городскую архитектуру, связанную с биографией Сергея Есенина, а через обращение к истории искусства гости выставки смогут лучше изучить московский период его жизни», – рассказали в пресс-службе.

Как указано в материале, выставка «Пространство. Воздух. Свет» в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени рассказывает об эволюции русской школы пейзажа. Создатели выбрали для нее интересные образцы пейзажной живописи – некоторые картины хранились в фондах с момента основания музея, и их зрители увидят впервые. В их числе, например, миниатюрный пейзаж Ивана Шишкина, а также работа Алексея Исупова.

В пятницу для бесплатного посещения открыты все площадки Государственного музея А.С. Пушкина. Например, в Доме-музее В.Л. Пушкина на ул. Старая Басманная работает выставка «Удрать в Болдино…». Большое Болдино было родовым имением Пушкиных с XVI века, однако и отец, и дядя поэта бывали там редко. Сам Александр Сергеевич впервые приехал туда осенью 1830 года, незадолго до женитьбы, – уладить дела с дер. Кистенево, которую ему выделил отец. Сначала поэт пребывал в угнетенном расположении духа, потом, как ни удивительно, настроение его улучшилось – в письме другу Петру Плетневу он восхищался уединенностью этих мест. Там во время вынужденной задержки из-за карантина в 1830 году он создал «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина». На выставке представлены работы современных художников с видами Болдина, а болдинские стихи современных поэтов помогают лучше понять эти образы.

Уточняется, что продолжить пушкинскую тему можно в субботу в Музее К.Г. Паустовского, там 18 апреля открывается выставка «Мы – потомки Пушкина». К творчеству поэта Константин Георгиевич обращался часто – писал очерки, статьи, предисловия к изданиям его произведений. На выставке представят рукописи сочинений Паустовского о Пушкине, редкие издания произведений обоих писателей, афиши и фотографии.

«В Музее Москвы, открытом для бесплатного посещения в воскресенье, 21 апреля, работает очередная выставка проекта «Москва без окраин». В этот раз она посвящена Очаково-Матвеевскому. Создатели рассказали о семи территориях района, разделенных реками, дорогами и железнодорожными путями. Посетители узнают о деревнях, раньше располагавшихся в этих местах, о промышленных предприятиях, культурных и архитектурных достопримечательностях, в том числе о Центральном научно-исследовательском институте «Дельфин», круглом доме и ансамбле зданий на ул. Веерная, храме Святителя Димитрия Ростовского в Очаково», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка «Политехнический музей» рассказывает об истории одного из самых известных научных музеев страны и мира. Ее героями стали выдающиеся ученые и изобретатели, в том числе Анатолий Богданов, Дмитрий Менделеев, Игорь Сикорский, Павел Яблочков, Константин Циолковский и Ари Штернфельд. В экспозиции – уникальные памятники науки и техники, включая барельеф «Георгий Победоносец», изготовленный методом гальванопластики, и коллекцию камертонов ростовского священника Аристарха Израилева.

«В этот раз акция пройдет с 15 по 21 апреля», – добавили в пресс-службе.
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