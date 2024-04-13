Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе «весна устремит свои погодные помыслы» ближе к апрельской норме. Аномально тёплое начало месяца (средняя температура в столице оказалась больше климатической нормы на 6°) сменится похолоданием, осадками и пониженным давлением. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в воскресенье будет +12…+17, что на 3–4 градуса выше средних показателей апреля. При этом начнутся небольшие дожди.

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В ночь на понедельник придет холодный фронт с ливнями и порывистым ветром. За сутки может выпасть до четверти от месячной нормы осадков. Температура опустится до +7…+12.

«В ночь на вторник, воздух остынет до +1…+6°, а днём немного потеплеет – до +10…+15°. °», — сообщает «Фобос».

В среду, четверг и пятницу пройдут дожди. По ночам +2…+7°, днём около +11…+16.

Также на предстоящей неделе ожидается понижение атмосферного давления. В понедельник и в пятницу давление будет ниже нормы на 12–14 и 16–18 единиц.