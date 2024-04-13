Около 930 тысяч человек приняли участие в первом общегородском субботнике

Для москвичей создали все необходимые условия: им выдали инструменты и посадочный материал, а собранный мусор оперативно вывозился.

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Около 930 тысяч человек приняли участие в общегородском субботнике, который состоялся 13 апреля. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В первом в этом году общегородском субботнике приняли участие около 930 тысяч человек. Это специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, школьники и студенты, активные горожане. Для жителей создали все необходимые условия: выдали инструменты, посадочный материал — саженцы деревьев и кустарников. Собранный мусор оперативно вывозился», — отметил Петр Бирюков.

В столице продолжается месячник весеннего благоустройства — до конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все городские объекты. Второй общегородской субботник пройдет через неделю, 20 апреля.

Чтобы принять участие в субботнике, нужно найти площадку, которую хотелось бы посетить. Для удобства горожан адреса публикуются на официальных сайтах префектур, управ, в окружных и районных СМИ.