Проект «Потерялся? Не уходи!» помог 33 детям найти родителей в метро Москвы

Проект «Потерялся? Не уходи!» помог 33 семьям найти детей, которые потерялись в метро. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, 33 найденных ребенка — небольшая цифра, но для специалистов это число счастливых волнительных историй.

В рамках проекта в метро вывешены таблички с надписью для маленьких пассажиров «Если потерялся, оставайся здесь». Работники метро следят за ними и помогают детям, если они потеряли родителей. Такие наклейки есть на всех станциях метро и Московского центрального кольца.

— Не оставляйте ребенка без внимания и обязательно объясните ему, что делать, если он вдруг оказался без взрослых. Мы уделяем особое внимание безопасности и удобству маленьких пассажиров, — заявил Максим Ликсутов.

Проект метро был реализован совместно с фондом «Поиск пропавших детей». Таблички с персонажами мультфильмов помогают родителям и детям быстро найти друг друга, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Москвичи смогут активировать баланс карты «Тройка» на турникете, раньше такая технология была доступна лишь при помощи желтых терминалов метро.