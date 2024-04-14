В Москве в "Аптекарском огороде" расцвела первая сакура

Первая сакура в 2024 году расцвела 14 апреля на Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба сада.

"Речь о вишне Саржента, или вишне сахалинской, (Prunus sargentii) с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи - рядом с малой черемухой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сакура расцвела в воскресенье, 14 апреля, на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Поясняется, что родиной вишни Саржента являются Япония, Корейский полуостров, Сахалин. Растение способно вырасти до 12 м.

В пресс-службе рассказали, что также скоро распустится сакура из Японии в Саду плодовых деревьев - речь идет о вишне мелкопильчатой сорта тисима, привезенной со склонов горы Фудзияма. Отмечается, что ее подарили саду в 2010 году.

В материале поясняется, что сакура - это собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и другие растения.

Ежегодный Весенний фестиваль цветов под открытым небом проходит в "Аптекарском огороде" до июня.