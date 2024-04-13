«Москву накроет дождем»: как изменится погода в столице на будущей неделе

На предстоящей неделе москвичей ожидает неустойчивая погода с дождем. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

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По данным эксперта, переменная облачность ожидается в начале недели, 15 марта. В ночные часы столбики термометров опустятся до показателей 6–8 градусов с отметкой «плюс». Днем потеплеет до плюс 10 градусов. Ветер будет дуть слабый, а местами в городе пройдут дожди.

— Во вторник, 16 апреля, в течение суток на фоне пониженного давления ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. В ночное время столбики термометров покажут семь градусов тепла, а днем этот показатель достигнет плюс 11 градусов. Будет дуть слабый ветер, — сообщила спикер.

В середине недели, 17 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью — около 6–8 градусов с положительным значением, а днем — плюс 8–10 градусов. Ветер западный, умеренный.

— В четверг, 18 апреля, Москву снова накроет дождем. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температурные показатели не превысят плюс 5–7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 14 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный, — рассказала эксперт.

В последний рабочий день, 19 апреля, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Ночью — около шести градусов тепла, а днем — 11–13 градусов с отметкой «плюс». Ветер восточный, умеренный.

Резкое похолодание ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день температурный фон ночью окажется ниже климатической нормы и достигнет плюс 4 градусов, а днем показатель едва повысится до плюс 7 градусов. В течение всех суток будут идти дожди.

В воскресенье, 21 апреля, климатическая обстановка улучшится, и в Москву вернутся тепло и солнце. Так, ночные показатели останутся на уровне плюс 4 градусов, но уже днем достигнут 15 градусов тепла, заключила Позднякова.