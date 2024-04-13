Начался второй этап реставрации памятника Юрию Гагарину в Москве

На Ленинском проспекте начался второй этап реставрации памятника Юрию Гагарину. Об этом в субботу, 13 апреля, заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Во время работ монумент расчистят от грязи, коррозии и промоют титановые пластины. В мае по периметру монумента поставят строительные леса. В рамках реставрации планируют привести в порядок макет корабля «Восток». Проведение работ планируют завершить в 2024 году.

— Сейчас завершены основные работы по восстановлению стилобата и цокольной части, облицованной лабрадоритом. Во время разработки проекта исследования показали, что облицовка из титана находится в хорошем состоянии, чего не скажешь о стальном каркасе, находящемся внутри памятника. Он действительно требует качественной реставрации, — рассказал Алексей Емельянов.

Особенное внимание уделят коррозии внутри монумента. Специалисты будут работать внутри, спускаясь по отвесной лестнице вниз.

Памятник был построен в 1980 году, и за прошедшие годы он подвергся повреждениям. На нем видны загрязнения от уличной пыли и локальные пятна. Специалисты также удалят вандальные царапины и надписи с макета «Востока».

Первый этап реставрации памятника проходил в 2023 году. Были демонтированы прожекторы архитектурной подсветки в приямке. Во время работ специалисты восполнили недостающие фрагменты и заделали трещины, сообщил официальный сайт мэра Москвы.

В рамках весеннего благоустройства в столице отчистили от загрязнений памятник Константину Циолковскому перед Днем космонавтики.