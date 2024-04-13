Фотовыставка ко Дню мецената открылась в Измайловском парке столицы

Фотовыставка «Добро без срока годности» в честь Дня мецената и благотворителя открылась в Измайловском парке. Об этом в субботу, 13 апреля, заявила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

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Героями экспозиции стали покровители искусств Павел и Сергей Третьяковы, жертвователь на строительство школ и женских училищ Гавриил Солодовников и отдавшая свой капитал на добрые дела Александра Медведникова.

День мецената и благотворителя отмечают в России 13 апреля.

— Выставка, открытая ко Дню мецената и благотворителя, призвана напомнить о людях, которые меняли город и в целом общество к лучшему. Оставленный ими след навсегда преобразил Москву как для современников, так и для потомков. Мы вспоминаем их с благодарностью. Сегодня создаем инструменты, которые позволяют каждому жителю столицы участвовать в социальных и благотворительных проектах,— рассказала Екатерина Драгунова.

Посетители выставки увидят стенды с историческими датами становления благотворительности и смогут прочитать самые интересные факты о выдающихся благотворителях, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В эти выходные парки столицы проведут разные мероприятия для жителей и гостей города. Программы проведут в музее-заповеднике «Царицыно» и парке «Красная Пресня».