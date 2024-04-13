Швейцарское шале графа Шереметева отреставрируют в усадьбе «Кусково»

В усадьбе «Кусково» проведут реставрацию швейцарского шале графа Шереметева. Специалисты восстановят ценные элементы, формирующие его облик, и при этом бережно сохранят. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

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Здание было построено во второй половине XIX века и стало самой поздней постройкой усадьбы, архитектурный облик которой в основном сложился во второй половине XVIII века. Специалисты составили специальный документ — предмет охраны, который лег в основу проекта реставрации памятника архитектуры, согласованный Мосгорнаследием. По словам Емельянова, были проведены исследования, которые помогли составить полный перечень формирующих исторический облик здания ценных элементов.

— В него в том числе входят художественная резьба по дереву, опоясывающий три фасада балкон, а также угловая печь, облицованная белым кафелем с голубой каймой. Она является визитной карточкой внутреннего убранства. Все эти ценные элементы обязательно сохранят во время реставрации, — отметил Алексей Емельянов, слова которого приводит официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты бережно заботятся о сохранении объектов культурного наследия, которые находятся в столице. Например, планируется реставрация фасадов Центрального универсального магазина. Поверхности стен осторожно очистят от поздних штукатурных наслоений.

Помимо этого, в столице пройдут работы по реставрации фасадов городской усадьбы Баевых на проспекте Мира. Специалисты начали подготовительные работы.