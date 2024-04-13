В Москве в ночь с воскресенья может выпасть до 15-20% месячной нормы осадков

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT — о погоде в столице в выходные дни.

Специалист отметил, что в выходные прогнозируется умеренно тёплая погода с температурой ночью +1..+6 °С и днём +12...+15 °С.

«Может быть очень кратковременный дождь в субботу. Во второй половине дня, где-то в 18—21 час, подойдёт фронтальная зона с запада и пойдёт дождь уже основательный. Здесь может выпасть до 15—20% месячной нормы за время этого дождя. Но это будет в ночь с воскресенья на понедельник. И в понедельник же нас поджидает резкий ветер с порывами до 17-18 м/с. Что касается давления, то давление при приближении фронта начнёт падать и впервые за долгое время упадёт примерно на десять миллиметров ниже нормального климатического уровня», — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что весна наступила, однако специалисты не исключают отдельные периоды заморозков.