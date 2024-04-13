Движение ограничено и перекрыто в районе улицы Дубки до 1 июля

Движение транспорта ограничили и перекрыли в районе ул. Дубки до 1 июля 2024 года из-за ремонтных работ, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«С 1:30 6 апреля до 5:30 8 апреля, с 1:30 13 апреля до 5:30 15 апреля, с 1:30 20 апреля до 5:30 22 апреля, с 1:30 28 апреля до 5:30 2 мая участок ул. Дубки от Красностуденческого проезда до ул. Немчинова закрыт для проезда в зависимости от даты и времени. Это связано с проведением ремонтных работ. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом перекрытия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке Красностуденческого проезда в районе пересечения с ул. Дубки две полосы закрыты для движения, парковка временно недоступна, обустроено временное уширение с 1:30 13 апреля до 5:30 15 апреля, с 1:30 20 апреля до 5:30 22 апреля, с 1:30 28 апреля до 5:30 2 мая.

Кроме того, одну полосу закроют для движения на участках: ул. Немчинова в районе пересечения с ул. Дубки с 1:30 13 апреля до 5:30 15 апреля, с 01:30 20 апреля до 5:30 22 апреля, с 1:30 28 апреля до 5:30 2 мая; ул. Дубки от остановки «Парк «Дубки»» до остановки «Префектура САО» с 1:30 18 мая до 5:30 20 мая, с 1:30 25 мая до 5:30 27 мая, с 1:30 1 июня до 5:30 3 июня; ул. Дубки в районе пересечения с ул. Ивановская и ул. Ивановская в районе пересечения с ул. Дубки с 1:30 8 июня до 5:30 10 июня, с 1:30 15 июня до 5:30 17 июня, с 1:30 22 июня до 5:30 24 июня, с 1:30 29 июня до 5:30 1 июля.

Также на участке ул. Дубки от ул. Немчинова до д. 9А по ул. Дубки одна полоса будет закрыта с сохранением движения по одной полосе с 1:30 4 мая до 5:30 до 6 мая, с 1:30 9 мая до 5:30 13 мая.