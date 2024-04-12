Музеи Московского Кремля изменят график работы в майские праздники

В майские праздники Музеи Московского Кремля будут работать по особому графику. Об этом сообщает Telegram-канал музеев.

«5 мая – Оружейная палата открыта для посетителей с 13:00, проход через Боровицкие ворота. Территория закрыта для посетителей. 6 и 7 мая – музей закрыт для посетителей. 8 мая – Оружейная палата открыта для посетителей, проход через Боровицкие ворота. Территория закрыта для посетителей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 мая музей работать не будет.