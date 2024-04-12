Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в пятницу, 12 апреля, поделилась кадрами с «девчачьими» процедурами панды Катюши.

На видео медвежонок сначала сидит на деревянной лестнице, призадумавшись. Позднее панда все же решает спуститься в большой вольер по лесенке, однако быстро возвращается на свое привычное место. Видимо, Катюша пока не готова встречать посетителей.

— Ну я же девочка, пусть меня немного подождут,— следует из подписи к публикации.

На этой неделе гендиректор зоосада также поделилась роликом с обедом Катюши и Диндин. На видео медвежонок сначала осторожно спускается по лестнице, после чего направляется к месту, где уже трапезничает его родительница. Катюша не церемонится и забирает себе для перекуса все самое лучшее.

Акулова разместила ролик с исследующей новую деревянную конструкцию Катюшей. На кадрах панда с особым интересом лазает под «лавочкой» и повторяет движения американского актера Тома Круза, получившего популярность благодаря ролям в шпионских боевиках.

Генеральный директор зоопарка в одном из недавних интервью также рассказала о трудностях, которые возникли у панд Диндин и Жуи при зачатии малышки Катюши.