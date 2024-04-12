Шесть незаконных построек будет снесено на востоке столицы по решению суда

На востоке столицы по решению Арбитражного суда Москвы снесут незаконные постройки, которые возвели с нарушением законодательства. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

«В I квартале 2024 года по искам департамента городского имущества на востоке столицы самовольными постройками признали шесть объектов площадью более 2,8 тыс. кв. м. Среди них два здания на ул. Краснобогатырская. Площадь одного составляет 987,7 кв. м, а второго – более 1 тыс. кв. м», – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что, согласно экспертизе, объекты возвели без разрешительной документации на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, здания не соответствуют градостроительным и пожарным нормам и создают угрозу жизни и здоровью горожан. На демонтаж собственнику отводится три месяца. В противном случае город получит право выполнить работы своими силами, а все расходы будут возложены на ответчика.

В департаменте напомнили, что самостроями признаются объекты, возведенные на не предназначенной для этого земле, без разрешительной документации или с нарушениями строительных норм и правил. Их выявлением занимается Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, а департамент городского имущества обращается в суд с иском о сносе.