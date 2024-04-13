Собянин: 17 москвичей стали абсолютными победителями школьной олимпиады

Московские школьники одержали новые победы на Всероссийской олимпиаде. В настоящее время закончились состязания по 15 из 24 предметов. Об этом в субботу, 13 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Сборная столицы завоевала 819 дипломов, а победителями и призерами стали ученики из 131 столичной школы. Абсолютными победителями стали 17 горожан. Они набрали больше всех баллов по французскому языку, искусству, физике, испанскому языку, праву, астрономии, экономике, экологии, обществознанию, информатике, итальянскому и китайскому языкам.

Глава города добавил, что сборная Москвы завоевала 99 дипломов на олимпиаде по информатике, что стало рекордом для столичных школьников за все годы проведения олимпиады.

— Дипломы победителей и призёров действуют четыре года и дают право на поступление без экзаменов в любой российский вуз на направления по профилю олимпиады или 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету, — рассказал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Московские ученики старших классов стали обладателями 38 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку. Среди них есть 11 победителей и 27 призеров состязания.