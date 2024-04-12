В городе начались работы по обновлению дорожного полотна

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дорожного полотна. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«С установлением постоянных круглосуточных положительных температур воздуха начали обновление дорожного полотна. В этом году основной объем работ запланирован в рамках программы “от дома до дома”, в частности на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, ряде улиц на востоке столицы — Перовской, Вешняковской, Суздальской, Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных», — рассказал Петр Бирюков.

Работы по ремонту дорожного покрытия будут проходить в соответствии с графиком и преимущественно в ночное время, когда трафик движения ниже.

Ремонт дорог в столице проводится ежегодно, так как из-за интенсивного потока транспорта и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период образовывается особый вид деформации полотна — колейность. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Для укладки асфальта на улицах и магистралях применяются современные технологии. Специалисты используют собственные асфальтобетонные смеси, производимые на 10 городских заводах. За сезон эти предприятия выпускают более двух миллионов тонн смеси.

Для ремонта вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения выбирают щебеночно-мастичный состав. Он повышает прочность асфальта в 1,5 раза по сравнению со смесью на основе гранитного щебня. Это позволяет избежать повреждений полотна даже при высокой транспортной нагрузке.