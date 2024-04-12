Москвичи смогут активировать баланс «Тройки» на турникете в метро

Пассажиры столичного транспорта теперь смогут активировать баланс любой «Тройки» на турникете. Ранее это было возможно только при помощи желтых терминалов в метро. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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— В начале 2023 года мы обновили все турникеты в метро. Современное оборудование позволяет нам внедрить для пассажиров возможность активировать баланс транспортной карты на самом турникете. Новая функция никак не повлияет на скорость прохода и позволит экономить время, так как не нужно будет искать на станциях желтые терминалы, — пояснил он.

Летом нововведение внедрят на всех турникетах в метро. На сегодняшний день сервис в тестовом режиме доступен для пассажиров, зарегистрированных в приложении «Метро Москвы» с декабря прошлого года, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Почти 80 процентов поездок на метро пассажиры оплачивают с помощью карты «Тройка». В этом году будет запущен виртуальный аналог «Тройки» для смартфонов. По словам мэра Москвы Сергея Собянин, благодаря карте в метро практически исчезли очереди у касс.