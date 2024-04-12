Любителям самокатов ввели ограничения в парках Москвы

В московских парках ввели ограничения для любителей велосипедов и самокатов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва с огоньком».

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Теперь москвичам нельзя кататься на подобных средствах передвижения в таких столичных парках, как «Останкино», Ботанический сад и ВДНХ. На дорожках уже установлены знаки с надписью «движение запрещено с 7:00 до 22:00».

В конце марта стало известно, что в Москве захотели провести эксперимент с электросамокатами — на них поставили регистрационные номера, как на автомобилях. По словам пиар-агента компании Whoosh Анастасии Шевченко, теперь поездки горожан будут отслеживать камеры видеонаблюдения. Людям будут присылать штрафы за небезопасную езду на дорогах.

Россиянам объяснили, что камера сможет фиксировать поездки вдвоем. После этого будут оформляться штрафы на самокатчиков. Недавно также на видео попали жители Москвы, впятером прокатившиеся на одном электросамокате.