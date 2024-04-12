Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в пятницу

Облачность с прояснениями и кратковременными дождями ожидается в Москве в пятницу, 12 апреля. Как сообщает РИА Новости, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что воздух прогреется до +15 градусов.

По словам синоптика, сегодня регион окажется в зоне влияния тыловой части циклона и связанного с ним вторичного холодного атмосферного фронта. В такой ситуации в небе образуется множество облаков, а температура продолжит снижаться.

«В регионе облачно с прояснениями, местами, преимущественно после полудня, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в столице +13-15, по области +11-16», — сказал Леус.

Он добавил, что ветер ожидается западный, порывистый, со скоростью от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление будет падать и достигнет отметки в 745 миллиметров ртутного столба, что несколько ниже нормы.

Ранее в МЧС России заявили, что с 10 по 14 апреля среднесуточная температура в Москве будет выше нормы на 7 градусов и более. Спасатели призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.