В Москве построят комплекс по производству продуктов питания

Земельные участки на Коровинском шоссе в столице, которые использовали не по целевому назначению, вовлекут в хозяйственный оборот. На них появится производство продуктов питания в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В Западном Дегунине инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению продуктов питания в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Для этого город предоставит около 1,8 га земли без проведения торгов в аренду на пять лет. Компания уже более 18 лет обеспечивает блюдами и полуфабрикатами пассажирские высокоскоростные поезда, государственные и коммерческие предприятия по всей стране. На новой площадке смогут работать 400 человек", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Получить землю без торгов могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду сроком на пять лет. Отмечается, что реализация МаИП способствует притоку средств в экономику города и созданию новых рабочих мест.

"Ранее земельные участки на севере столицы были предоставлены предпринимателю для эксплуатации торговых объектов Талдомского рынка. После их сноса на протяжении длительного времени они по назначению не использовались, за них не вносились платежи, при этом там работала стоянка транспортных средств. Город в судебном порядке расторг договор аренды земли, которую теперь предоставят для возведения производственного здания площадью 15 тыс. кв. м", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Производство появится по адресу: Коровинское шоссе, владение 17-19. Территорию передадут инвестору ООО "РБЕ". Компания имеет собственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге.