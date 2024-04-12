В Москве капитально отремонтируют более 700 крыш жилых домов

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют более 700 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные. Больше всего крыш обновим в Центральном (142), Северном (105) и Западном (65) административных округах», — отметил Петр Бирюков.

В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимается старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

Скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья в мире. В нее вошло более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали свыше восьми тысяч крыш жилых домов.