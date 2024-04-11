До конца июня на Курском вокзале в Москве появятся капсулы для сна. Об этом сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) в Telegram-канале.

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В сообщении сказано, что капсулы для сна, помимо Курского вокзала в Москве, появятся также на вокзалах в Челябинске, Омске и Красноярске.

Спальное место в капсуле будет рассчитано на одного человека. Там есть USB-розетка, жалюзи с шумоизоляцией, а также место для багажа.

Цена будет зависеть от времени аренды — занять капсулу можно на час и более. В стоимость будет включен комплект постельного белья, добавили в РЖД.

Ранее стало известно, что в Москве появится новый городской вокзал.