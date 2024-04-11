Собянин открыл новое здание для мировых судей в Ново-Переделкине

В районе Ново-Переделкино открылся Дом правосудия, где размещаются 10 судебных участков мировых судей. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Московского городского суда Михаил Птицын осмотрели новое здание.

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«Система мировых судей больше всего направлена на работу с населением: каждый год около двух миллионов москвичей получают те или иные услуги через систему мировых судей. Конечно, для этого нужны комфортные условия, современное технологическое и информационное обеспечение. Одно из таких зданий построено в Новой Москве. В нем располагаются сразу 10 участков мировых судей. Здание оснащено по самому последнему слову техники и технологий. Помимо нового строительства, буквально за последние три года мы реконструировали еще 30 участков мировых судей и тоже оснастили необходимым оборудованием. Ну и вместе с системой московских судов работаем над информатизацией и оснащением мировых судей всем необходимым для комфортной работы», — рассказал Мэр Москвы.

Строительство здания для размещения судебных участков мировых судей завершили в декабре 2023 года. Дом правосудия возведен по адресу: Новоорловская улица, дом 7 г. Неподалеку от него расположены станция «Новопеределкино» Солнцевской линии метро и одноименная станция четвертого Московского центрального диаметра.

По словам председателя Московского городского суда Михаила Птицына, в новом здании созданы комфортные условия как для посетителей, так и для мировых судей и работников их аппарата. В присутственной зоне располагаются современные холлы, залы судебных заседаний, комнаты для ознакомления с материалами дел. Служебная зона также обустроена максимально функционально.

«Это огромный подарок системе судов общей юрисдикции Москвы и мировым судьям. Такого здания, я уверен, нет в Москве и, наверно, во всей стране. Те информационные технологии, которые применены здесь, действительно поражают», — отметил Михаил Птицын.

В семиэтажном здании площадью около 7,5 тысячи квадратных метров размещено 10 судебных участков мировых судей. В их числе четыре новых и три действующих участка Щербинского судебного района.

Новые участки:

— № 466 поселения Десеновского (мировой судья Юлия Ляхова);

— № 468 поселения Московский (мировой судья Евгения Баранова);

— № 469 поселения Сосенского (мировой судья Оксана Дерунова);

— № 470 поселения Сосенского (мировой судья Георгий Иорданов).

Действующие участки:

— № 391 поселения Внуковского (мировой судья Эльвира Ярцева);

— № 48 поселения Воскресенского (мировой судья Ольга Кроморенко);

— № 432 поселений Московский и Мосрентген (мировой судья Ольга Яцкова).

Ранее эти действующие судебные участки располагались в районе Южное Бутово по адресам: улица Маршала Савицкого, дом 2 и дом 16, корпус 1.

Кроме того, в новом здании размещен один новый участок Солнцевского судебного района — № 458 района Внуково (мировой судья Дмитрий Коротков), а также два резервных судебных участка.

В здании оборудованы комфортная зона приема посетителей, 10 залов судебных заседаний, рабочие кабинеты, помещения для хранения архивов и вещественных доказательств, комнаты для ознакомления с материалами дела, центр обработки данных и конференц-зал на 68 мест. Кроме того, здесь предусмотрены камеры для временного содержания задержанных лиц, помещение охраны, комната конвоя и бокс для спецтранспорта на первом этаже.

Помещения судебных участков оборудованы системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, оповещения о пожаре, чрезвычайных ситуациях и тревожной кнопкой. Кроме того, здесь установлены системы видео-конференц-связи, аудио- и видеопротоколирования, а также информационные киоски для посетителей.

В Доме правосудия работают 32 специалиста судебной системы (восемь мировых судей, восемь их помощников, восемь заведующих канцелярией и восемь секретарей судебных заседаний), а также технический персонал.

Для комфортного доступа маломобильных граждан создали безбарьерную среду, включающую в себя лифты и специальные санузлы. Прилегающую к зданию территорию благоустроили.

С 11 марта в новом Доме правосудия в Ново-Переделкине проводят судебные заседания.

О деятельности мировых судей города Москвы

На территории Москвы создан 471 судебный участок мировых судей, которые рассматривают около 74 процентов от общего числа дел, поступающих в суды общей юрисдикции. Остальные 26 процентов дел приходятся на Мосгорсуд и районные суды.

В соответствии с федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ мировые судьи рассматривают в первой инстанции:

— уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, подсудные им в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

— дела о выдаче судебного приказа;

— дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;

— дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей;

— дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей;

— дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей 100 тысяч рублей;

— дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и законами субъектов Российской Федерации.

В последние годы нагрузка на мировых судей значительно выросла. Это связано с увеличением населения и экономической активности, а также развитием систем автоматической фиксации правонарушений. В 2023 году столичные мировые судьи рассмотрели свыше 2,1 миллиона дел, а на каждого мирового судью в Москве в среднем приходится 430 дел в месяц.

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» материально-техническое обеспечение судебных участков мировых судей осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. В 2011-2023-м за счет городского бюджета закупили около шести тысяч единиц компьютерной и оргтехники: компьютеров, принтеров, многофункциональных и копировальных устройств, серверного оборудования, около 34 тысяч единиц мебели (столов, стульев, шкафов и кресел), бытовой техники (холодильников, микроволновых печей и чайников), а также сейфы и металлические и картотечные шкафы.

Кроме того, за счет городского бюджета приобрели 198 рамок металлодетектора, 471 систему аудио- и видеопротоколирования, 198 аппаратно-программных комплексов для регистрации посетителей и 1,3 тысячи кондиционеров.

Для размещения мировых судей по мере необходимости подбирают или строят новые помещения, а также ремонтируют существующие.

Цифровая трансформация экосистемы мировой юстиции

В последние годы Москва реализует масштабную программу цифровизации работы мировых судей. Так, в 2010 году была создана электронная система судебного делопроизводства — на каждом судебном участке установлены локальные серверы. В 2017-м организовали электронный документооборот с транспортным комплексом Москвы — Московской административной дорожной инспекцией и ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», а также обеспечили электронное направление судебных повесток через «Почту России» и портал госуслуг.

В 2019 году установили системы аудио- и видеопротоколирования судебных заседаний, а также организовали электронный документооборот с Федеральной службой судебных приставов России.

Новый центр обработки данных и информационная система учета начислений по администрируемым штрафам (автоматическое формирование реквизитов, присвоение УИН, генерирование QR-кода для оплаты) были созданы в 2020 году.

В 2021 году внедрили сервис «Личный кабинет» для граждан на портале mos.ru и сервис направления электронных запросов (Социальный фонд России, МФЦ, ФНС, МВД, Росреестр). Кроме того, в этом году создали конструктор проектов судебных актов и иных документов, а также обеспечили электронное направление судебных актов через «Почту России» и портал госуслуг.

Электронное взаимодействие с судами вышестоящих инстанций — Вторым кассационным судом общей юрисдикции, районными судами — организовали в 2022 году.

В 2023 году организовали электронный документооборот по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги с ГБУ «Жилищник» и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. В этом же году началась реализация ряда пилотных проектов (контакт-центр, веб-конференция, робот-помощник).

Кроме того, Правительство Москвы создало современный центр обработки данных: модернизировало серверную инфраструктуру, увеличило оперативные мощности и обновило средства криптографической защиты каналов связи.

Цифровая трансформация позволила значительно оптимизировать работу мировых судей и сотрудников судебных участков. Автоматизация в значительной степени освободила их от рутины, связанной с оформлением документов на бумажном носителе, конвертованием, франкированием, а также оформлением и передачей корреспонденции в почтовое отделение.

В результате среднее время обработки одного дела сократилось в два раза — с 66 до 33 минут. Время получения судьей необходимых для рассмотрения дела сведений уменьшилось в 15 раз. Для поступления информации достаточно времени от нескольких минут до нескольких дней в зависимости от степени цифровизации конкретного ведомства — источника данных.

Переход на электронный документооборот сократил сроки исполнения судебных актов, а также снизил бюджетные расходы на почтовые отправления. В 2022–2023 годах экономия составила до 50 миллионов рублей в год.

При этом срок вручения судебной корреспонденции заинтересованным лицам сократился в 2,3 раза — с 14 до шести дней, а все желающие при наличии согласия в личном кабинете могут получать документы онлайн через портал госуслуг в тот же день. Внедренные технологии позволяют своевременно предоставлять гражданам информацию из суда, в том числе о наличии задолженности по штрафам, и экономить время в связи с отсутствием необходимости посещения почтового отделения.

В планах на 2024–2028 годы — создание единой цифровой платформы судов общей юрисдикции города Москвы. Это позволит:

— внедрить систему распознавания речи и робота-помощника по информированию граждан и оповещению о задолженности;

— оцифровать судебные акты постоянного хранения;

— создать единую справочную линию (контакт-центр) с использованием технологии виртуального помощника;

— оснастить судебные участки системами видео-конференц-связи и проведения веб-конференций;

— расширить электронное взаимодействие с федеральными и городскими органами исполнительной власти и организациями — Федеральной налоговой службой, Федеральной службой судебных приставов, Федеральной антимонопольной службой, Объединением административно-технических инспекций, военными комиссариатами, ГКУ «Организатор перевозок», Мосприродой, Мосводоканалом и Мосэнергосбытом.

— расширить электронное взаимодействие со Вторым кассационным судом общей юрисдикции и районными судами;

— внедрить электронное дело и электронный архив.