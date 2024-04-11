В Москве этой весной вдвое вырос спрос на прокат электросамокатов

Наступившая весна с необычно теплой погодой в Москве вызвала повышенный интерес жителей столицы к аренде электросамокатов. В первую неделю сезона этим сервисом воспользовались почти на 90 процентов больше жителей и гостей столицы, чем в тот же период прошлого года. При этом поездки на электросамокатах чаще всего совершаются в будние дни.

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Московские власти 26 марта открыли сезон проката, который стартовал с новыми правилами для пользователей. Однако новшества не отпугнули соскучившихся по двухколесному транспорту москвичей и гостей города, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных. В этом году электросамокаты оснастили специальными регистрационными знаками, схожими с мотоциклетными, что позволяет отследить маршрут движения и нарушения, совершенные во время поездок, с помощью камер видеонаблюдения.

За первые семь дней сезона мобильный трафик в крупнейших приложениях сервисов аренды самокатов увеличился на 86 процентов относительно показателей первой недели прошлогоднего сезона проката.

— При этом большинство поездок происходят в будние дни — в выходные электросамокатами в городе пользуются почти в два раза реже, — уточнили в МегаФоне.

К слову, согласно результатам опроса портала SuperJob, около четверти жителей Москвы предпочли бы добираться до работы на велосипеде или самокате, но лишь 3 процента опрошенных так реально делают.

В столице открыли сезон три сервиса аренды. Лидером стал «Яндекс.Go», на втором месте расположился «Юрент», а тройку замыкает Whoosh. Такая расстановка сил сохраняется второй год подряд, отмечают аналитики.