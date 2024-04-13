Собянин рассказал о городских онлайн-сервисах в культурных учреждениях Москвы

Современные технологии способствуют развитию столичных учреждений. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что с помощью городских онлайн-сервисов жители покупают билеты в столичные учреждения культуры через единую билетную систему. В разделе «Афиша» на mos.ru можно выбрать мероприятие, указать количество билетов и оплатить заказ.

Еще горожане арендуют помещения для собственных мероприятий в музеях, библиотеках, театрах и других культурных организациях. Можно также получить единый читательский билет и забронировать книги в библиотеках онлайн.

Кроме того, благодаря столичным онлайн-сервисам можно запланировать прогулку по городу и изучить его онлайн с помощью проекта «Узнай Москву». На портале и в мобильном приложении есть более 260 прогулочных маршрутов, а также фотографии и описания свыше четырех тысяч зданий, памятников, музеев и других объектов.