Москву украсили праздничными плакатами ко Дню космонавтики

В столице на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В честь Дня космонавтики на стенах домов на Новом Арбате также будут транслировать видео с поздравлениями.

— В общей сложности на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией Юрия Гагарина. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в пятницу, 12 апреля, на медиафасадах домов 8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате, — приводит слова Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.

Помимо тематических плакатов в рамках месячника по благоустройству специалисты привели в порядок памятник Константину Циолковскому, расположенный рядом с монументом «Покорителям космоса». Также сотрудники комплекса городского хозяйства помыли бюсты на аллее Космонавтов на ВДНХ.Кроме того, в период весеннего благоустройства специалисты комплекса городского хозяйства приводят в порядок детские и спортивные площадки, окрашивают цоколи домов.