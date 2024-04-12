Москвичей предупредили о дождях на следующей неделе

Жителей и гостей Москвы ожидают небольшие дожди и понижение температуры до 10–15 градусов на следующей неделе. Самым холодным днем станет понедельник, 15 апреля, когда значения не поднимутся выше 10 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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"Экстремально высоких температур в ближайшие дни не ожидаем. Если еще вчера в столичном регионе температура была до 24 градусов, то сейчас этот период закончился. С понедельника температурный фон будет понижаться", – сказал он.

По словам синоптика, в выходные, 13 и 14 апреля, температура окажется на 6–7 градусов выше нормы. Так, в субботу, 13 апреля, прогнозируется до 12–14 градусов, а 14 апреля будет до 15–17 градусов. Однако во второй половине 14 апреля начнется небольшой дождь, который усилится ночью, а 15 апреля он продолжится, отметил метеоролог.

"В понедельник будет понижение температуры, максимально будет около 10 градусов, не выше, но и такая температура будет на 2–3 градуса выше нормы. Будет вполне комфортно", – пообещал он.

Вильфанд указал, что на следующей неделе в столице будет от 10 до 15 градусов, такая же температура ожидается и в выходные, 20 и 21 апреля. Ночью столбики термометров упадут до 4–6 градусов, добавил он.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что жителям столицы не стоит надеяться на возвращение летних температур на следующей неделе. С понедельника, 15 апреля, и до середины недели преобладающая температура днем будет где-то 8–15 градусов, отметила синоптик.