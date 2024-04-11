Три ягненка породы уэссан родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились три ягненка породы уэссан. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-служба зоопарка.

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Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, последний детеныш появился на свет 7 апреля. Девочка родилась в черном окрасе, который был у ее бабушки. Первые два ягненка родились традиционно белыми, как мама и папа.

«Для мамы-овцы это первая беременность. У овец она длится пять месяцев. Зоологи, когда увидели, что самка готовится к родам, отселили ее отдельно от собратьев», — рассказали в пресс-службе.

Роды прошли легко, помощь зоологов понадобилась лишь при перерезании пуповины. Мама-овца отлично приняла последнего детеныша и уже кормит его молоком, а через пару недель девочка сможет пробовать сено и маленькие палочки.

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