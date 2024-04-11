Собянин рассказал о строительстве новой станции метро «Гольяново»

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство станции метро «Гольяново» и рассказал о развитии этого района.

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Главным транспортным проектом ближайших лет является продление Арбатско-Покровской линии метро и строительство станции «Гольяново». Она значительно улучшит транспортную доступность района.

— Проектируем метро. В конце этого года зайдем на стройку. Большой объект, сложный, — отметил мэр Москвы.

Новая станция расположится на Уссурийской улице, вблизи Сахалинской улицы. Длина нового участка составит 2,6 километра. Благодаря появлению «Гольяново» жителям севера и востока района будет до метро всего 10–15 минут пешком.

— Район Гольяново переживает, без преувеличения, второе рождение. На месте неэффективно используемых промзон возводятся новые жилые комплексы, ведется активная реновация пятиэтажек, — рассказал Сергей Собянин во время общения с местными жителями.

Кроме того, по словам главы города, сформирован новый транспортный каркас, в который вошли Московский скоростной диаметр, железнодорожный вокзал «Восточный», обновленный Центральный автовокзал, реконструкция Щелковского шоссе.

— Одновременно мы ведем активную модернизацию социальной инфраструктуры района. В частности, 10 апреля открываем обновленный спорткомплекс «Скиф», который более 15 лет является одним из главных спортивных центров Гольянова, — сообщил мэр.

В трехэтажном здании площадью около 1,6 тысячи квадратных метров есть два спортивных зала — универсальный с трибунами на 130 мест и тренажерный зал. Единовременная пропускная способность спорткомплекса составляет 165 человек.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

10 апреля заработала объездная трамвайная линия на Большой Черемушкинской улице. Ее ввели на время строительства Троицкой линии метро между улицами Винокурова и Дмитрия Ульянова. Здесь ходят трамваи № 26 и 38, на которых по будням совершаются около 30 тысяч поездок.

КСТАТИ

Будущая станция метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии будет станцией мелкого заложения. Как сообщили в Стройкомплексе Москвы, возводить станцию будут открытым способом в котловане глубиной около 17 метров.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Выходы со станции оснастят лифтами для маломобильных пассажиров и родителей с колясками. За «Гольяново» возведут оборотные тупики.