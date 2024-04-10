В Москве в Музее космонавтики 12 апреля пройдет премьера спектакля о Сергее Королеве

Премьера театральной постановки "Королев. Главный" о жизни советского ученого, конструктора ракетно-космических систем состоится в День космонавтики в Музее космонавтики в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Специально ко Дню космонавтики состоится премьера спектакля "Королев. Главный". Это первый театрально-документальный проект об отце практической космонавтики, созданный на основе архивных материалов, воспоминаний близких и личных записей Сергея Королева <...>. Наследие Королева огромно, его деятельность отражена во всех музеях космонавтики России и мира, его именем называют улицы и города, о его достижениях снимают фильмы. Но еще никогда не было театральной постановки, в которой центральное место было бы посвящено личности и деятельности Сергея Павловича [Королева]", - рассказали в пресс-службе.

В музее уточнили, что постановка "Королев.Главный" создана под руководством заслуженного артиста РФ, актера труппы Театра имени Евгения Вахтангова Владислава Демченко. Проникнуться переломными моментами судьбы Королева позволит иммерсивность постановки - зритель станет непосредственным участником повествования. Первый показ состоится 12 апреля в 15:00 в кинозале Музея космонавтики.