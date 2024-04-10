Московский зоопарк рассказал о необычном способе обогащения среды рысей
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 10 апреля, поделилась кадрами с рысями, которые резвятся в своем вольере. За забавой представителей семейства кошачьих пристально наблюдают гости природной территории.
В зоосаде рассказали, что для обогащения природной среды этих крупных кошек используют шерсть оленей и яков, которой наполняют специальные мешочки.
— Соседи из отдела «Копытные» делятся шерстью оленей и яков для обогащения среды рысиной семьи, — написала Акулова в своем Telegram-канале.
В марте Московский зоопарк опубликовал видео с участием рыси, наслаждающейся сумерками и потеплением. На кадрах представитель семейства кошачьих задумчиво лежит на деревянной лестнице и периодически зажмуривается. Как только рысь заметила направленный на нее объектив, то стала позировать на камеру.
Столичный зоосад также выложил кадры с длительной весенней прогулкой манула Тимофея. На видео он под восточные музыкальные мотивы гордо проходится по реечкам своего вольера. После активного променада манул решает сесть и насладиться теплой мартовской погодой.