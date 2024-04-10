«Оранжевый» уровень опасности из-за сильного потепления объявили в Москве

В столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильного потепления. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

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— Очень высокая температура. Период предупреждения до 14:00 12 апреля. 10-14 апреля аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать также на территории Московкой области.

В Москве ожидается обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха для 10 апреля. Столбики термометров в Москве будут держаться на отметке от плюс 20 до 22 градусов, а в Подмосковье — плюс 18–23 градуса. В такой ситуации возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который был установлен в 2008 году.

В Москве 7 апреля завершился период похолоданий и ночных заморозков. Благодаря теплому сектору циклона в столице на текущей неделе ожидается температура на 6–8 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.