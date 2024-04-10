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Как в Москве отметили Ураза-байрам

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Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
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Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
2/25
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
3/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года
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Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости

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Мусульманин во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети, 10 апреля 2024 года
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Мусульманин во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года
6/25
Во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
7/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
8/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
9/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

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Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года
10/25
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
11/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Верующие у Московской соборной мечети во время богослужения в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года
12/25
Верующие у Московской соборной мечети во время богослужения в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
13/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
14/25
Верующие на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Евгений Биятов/РИА Новости

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Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
15/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года
16/25
Празднование Ураза-байрама у Московской соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети, 10 апреля 2024 года
17/25
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам. В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан, 10 апреля 2024 года
18/25
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам. В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан, 10 апреля 2024 года  
© Павел Бедняков/РИА Новости
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года
19/25
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости

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Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети, 10 апреля 2024 года
20/25
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года
21/25
Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Верующие у Московской соборной мечети во время богослужения в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года
22/25
Верующие у Московской соборной мечети во время богослужения в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года
23/25
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года
24/25
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети, 10 апреля 2024 года 
© Сергей Булкин/ТАСС

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Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года
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Верующие у Московской соборной мечети перед началом богослужении в день праздника Ураза-байрам, 10 апреля 2024 года 
© Павел Бедняков/РИА Новости

Мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (второй — это праздник жертвоприношения Курбан-байрам). Он символизирует конец священного месяца Рамадан, в который мусульмане соблюдают пост. В этом году праздник наступил 10 апреля и будет продолжаться три дня.

Со среды снимаются строгие ограничения поста: в светлое время суток разрешается употребление пищи, напитков и табака, но алкоголь по-прежнему запрещен. При этом во время праздника нельзя делать уборку и ругаться.

Перед Ураза-байрамом Telegram-канал «Осторожно, новости» написал о том, что праздник в Москве хотят провести в онлайн-режиме. Зампред духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал эту информацию слухами. По его словам, власти не давали рекомендацию мусульманам «совершать праздничную молитву в домашних условиях» в день празднования Ураза-байрама.

Владимир Путин 10 апреля поздравил мусульман с праздником. Глава государства в своей речи отметил, что мусульманские организации созидательно участвуют в жизни России: оказывают поддержку участникам и ветеранам СВО, их родным и близким, вносят большой вклад в сбережение межнационального согласия.

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