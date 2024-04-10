Временную разметку для техники нанесли на Тверской улице к параду Победы

В центре Москвы появилась временная разметка для ориентира военной техники, задействованной в параде Победы и его репетициях. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и параде Победы 9 мая, — рассказал он.

По его словам, дорожной краской нанесли шесть линий разметки по 1,5 километра каждая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая. Сам парад традиционно пройдет 9 мая. На мероприятия, посвященные Дню Победы на Красной площадью, уже начата аккредитация журналистов.

Больше девяти тысяч человек, свыше 75 единиц военной техники, а также авиация будут задействованы в параде Победы, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

На улицах столицы недавно был замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения.