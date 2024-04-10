Пик весеннего половодья пройден в столичном регионе

В столичном регионе пройден пик весеннего половодья. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще одну-две недели, — рассказал заммэра.

На сегодняшний день, по его словам, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80 процентов. Пропуск половодья в столичном регионе проходит в штатном режиме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Столичные спасатели усиленно контролируют столичные реки и водоемы в связи с весенним половодьем. Они регулярно замеряют толщину льда, а также контролируют 170 мест возможного несанкционированного купания или рыбной ловли.

В столице 12 марта началась подготовка причалов к открытию пассажирской навигации. При очистке специалисты используют нейтральные растворы, которые не повреждают поверхность конструкций. Горожане смогут прокатиться на речных судах уже в конце апреля.