На Москву и Подмосковье опустился густой туман

Москва и Подмосковье погрузились в густой туман. Он опустился на столицу вслед за сильной грозой, прошедшей этой ночью. Кадры утренних видов мегаполиса публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По Татьяны Поздняковой, к 6 часам утра видимость в городе снизилась до 200 метров. В регионе, в частности в подмосковном Волоколамске — до 50 метров. Туман такой плотности представляет опасность, предупреждает синоптик.

«Причиной формирования тумана стало испарение выпавшей влаги с уже теплой поверхности почвы и конденсация водяного пара при естественном понижении температуры воздуха к утру», — пояснила специалист и напомнила о необходимости соблюдать скоростной режим на дорогах.

По прогнозам метеорологов, 10 апреля в столице ожидается новый тепловой рекорд — воздух прогреется до плюс 22 градусов, передает телеканал «Москва 24». Сила ветра составит 3-8 метров в секунду, осадки маловероятны.

Россиян предупредили об аномальных холодах

Ранее в Гидрометцентре москвичам и жителям области пообещали аномальное тепло на текущей неделе. Как сообщалось, до четверга, 11 апреля, включительно под влиянием переноса теплых воздушных масс из Атлантики воздух в регионе будет прогреваться до значений, которые на семь-восемь градусов превышают многолетнюю климатическую норму.