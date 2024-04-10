Объездная трамвайная линия заработала на Большой Черемушкинской улице

Временная объездная трамвайная линия начала работу на Большой Черемушкинской улице. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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По его словам, линию ввели на период строительства Троицкой линии метро между улицами Винокурова и Дмитрия Ульянова. Здесь курсируют трамваи 26 и 38, на которых по будням совершаются порядка 30 тысяч поездок.

— Мы изменили схему движения трамваев на Большой Черемушкинской улице. Теперь здесь организован временный объездной путь, поэтому транспорт продолжит курсировать по своим обычным маршрутам, — передает слова заммэра Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ликсутов также рассказал, что беспилотный трамвай планируется вывести на улицы Москвы летом 2024 года. Сейчас столичное правительство разрабатывает новую технологию управления трамваем без водителя. Глава департамента добавил, что в ближайшие годы количество беспилотных трамваев будет только увеличиваться.