Синоптики спрогнозировали погодный рекорд в столичном регионе

О возможном установлении нового температурного рекорда в столичном регионе в среду, 10 апреля, предупредили синоптики. Их прогноз опубликован на сайте «Метеовести.ру».

Так, в середине рабочей недели Москва и Подмосковье окажутся под влиянием северной периферии антициклона. Облачность снизится, окутавшие регион туманы постепенно рассеются, а вероятность дождей на время станет близка к нулю: все это поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев.

Дневная температура воздуха в столице составит 20-22 градуса выше нуля, по области ожидается от плюс 18 до плюс 23. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метра в секунду, атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

«В такой ситуации возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для сегодняшнего дня составляет плюс 21,1 градуса (установлен в 2008 году)», — говорится в сообщении на сайте.

В четверг, 11 апреля, местами ожидаются кратковременные дожди. Температура в регионе снизится до 16-18 градусов тепла.

Ранее москвичей призвали пересесть на городской транспорт по одной причине.