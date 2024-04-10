Сценарии будущего страны обсудят на выставке-форуме «Россия» 12 апреля

На Международной выставке-форуме «Россия» 12 апреля обсудят сценарии будущего страны. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе форума.

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В День Космонавтики в лектории Российского общества «Знание» состоится сессия «Захват будущего: фантастика, прогностика, космос». Спикеры обсудят образ будущего страны через призму кино и видеоигр, а также представят технологические новинки и предстоящие фильмы.

— В непростые времена особенно важно сохранять мечту о будущем: технологичном, понятном, созданном нашими руками. Мы в Мастерской новых медиа уверены, что конструктивная мечта о нашем общем будущем поможет нам сформировать ту Россию, в которой каждый из нас хочет жить, — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Главным мероприятием станет панельная сессия «Создание образа будущего. Научная фантастика и прогностика как инструмент формирования образа будущего», в ходе которой пройдет обсуждение роли фантастов в формировании образа страны.

Еще одна сессия — «Это фантастика: состояние жанра в России в 2024 году». Она будет посвящена разработке контента в области фантастики.

Константин Панфилов из Ярославля стал 10-миллионным посетителем международной выставки-форума «Россия». Он выиграл поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола «Ленин». Вместе со своей женой Константин также сможет посетить село Териберка.