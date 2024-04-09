Общественные огороды обустроят в жилом комплексе на востоке Москвы

Общественные огороды появятся на востоке Москвы в рамках благоустройства жилого комплекса «Метроном» (девелопер — компания «Брусника»).

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Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, новые виды досуговой инфраструктуры становятся популярными наряду со спортивными и детскими площадками, общественными пространствами и скверами.

Отмечается, что для создания огородов выделили два участка на прилегающей к корпусам территории. Также здесь появятся резервуар для воды и ящик для инвентаря.

Благодаря развитию такой инфраструктуры начнут формироваться устойчивые сообщества, отличающиеся повышенной ответственностью за территории, на которой проживают, заверил Бочкарев.

В свою очередь замруководителя отдела генплана и ландшафтной архитектуры компании «Брусника» Роман Зимин заявил, что спрос на общественные огороды, теплицы и террасы в составе жилых комплексов растет, хоть пока и не носит массовый характер.

Объясняется же такая тенденция увеличивающимся темпом городской жизни и уровнем стресса. Это диктует необходимость организации пространства, где люди могут отдохнуть и соприкоснуться с иной природной стихией, пояснил Зимин.