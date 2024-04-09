Регистрация на спартакиаду «Моспром-2024» открылась в столице

Началась регистрация на спартакиаду «Моспром», она пройдет с 9 апреля до конца июня. В соревнованиях примут участие представители предприятий, студенты вузов и колледжей столицы. В этом году ожидается около 7 тысяч спортсменов. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, Владислав Овчинский.

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По словам министра, в этом году спартакиада «Моспром» пройдет в шестой раз.

— Она объединит работников московских предприятий, учеников профильных вузов и колледжей. Они будут соревноваться по 13 видам спорта, среди них два новых — стендовая стрельба и бадминтон. Количество участников растет с каждым годом: в прошлый раз мы собрали около шести тысяч человек, в этом году ожидаем до семи тысяч спортсменов, — отметил Владислав Овчинский.

Соревнования пройдут по таким видам спорта, как бильярд, плавание, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, киберспорт, дартс, шахматы, бадминтон и стендовая стрельба.

Принять участие могут работники промпредприятий и студенты, заявив свои команды в соревнования по любому виду спорта. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. Спартакиада будет длиться с июля до конца сентября.

С 2019 года в спартакиаде приняло участие более 15 тыс. человек. В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников».