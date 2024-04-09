Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 9 апреля, поделилась кадрами с исследующей новую деревянную конструкцию Катюшей.

На кадрах медвежонок с особым интересом лазает под «лавочкой» и повторяет движения американского актера Тома Круза, получившего популярность благодаря ролям в шпионских боевиках.

— Поставили в неэкспозиционный вольер деревянную конструкцию. Это уже не та осторожная Катюша, ей интересно все. Наша умничка, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Светлана Акулова опубликовала ролик с пандой Катюшей, которая повторяет повадки отца. Но видео медвежонок лежит на деревянной конструкции в вольере и медитативно поедает веточку бамбука.

Гендиректор зоосада также рассказывала, что мама Катюши отказалась играть, поэтому теперь малышке-панде приходится самостоятельно устраивать свой досуг. Вопреки стараниям Диндин, Катюша никак не успокаивается. Зверек носится по вольеру и исследует деревянные конструкции.

Также гендиректор зоосада опубликовала ролик, на котором малышка-панда пытается справиться с кусочком моркови своей мамы. От усердия она даже меняет позы и углы укуса относительно твердого овоща.