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Московские больницы перешли на новое меню

В столичных больницах с начала этого года поменялось меню, через месяц планируют обновить посуду, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Московские больницы перешли на новое меню
© РИА Новости
«С этого года все московские больницы перешли на новое меню. Оно стало не только сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Новое меню мы постарались сделать вкусным. Я надеюсь, что москвичи заметят это небольшое приятное дополнение. А уже через месяц у нас во всех московских больницах будет полностью заменена посуда», – сказала Ракова.

По ее словам, в частности, планируют убрать старые советские чайники, тарелки и вилки.

Новости Москвы
Анастасия Ракова
Москва