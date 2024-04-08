В столичных больницах с начала этого года поменялось меню, через месяц планируют обновить посуду, сообщила в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С этого года все московские больницы перешли на новое меню. Оно стало не только сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Новое меню мы постарались сделать вкусным. Я надеюсь, что москвичи заметят это небольшое приятное дополнение. А уже через месяц у нас во всех московских больницах будет полностью заменена посуда», – сказала Ракова.

По ее словам, в частности, планируют убрать старые советские чайники, тарелки и вилки.